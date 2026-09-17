Ворог вдарив по індустріальному парку на Житомирщині: одна людина загинула, дві постраждали

Унаслідок удару російських військ по індустріальному парку в Коростенському районі Житомирської області одна людина загинула, ще дві постраждали, повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко.

"На Житомирщині знову під ударом ворога опинилося цивільне підприємство. росіяни завдали удару по індустріальному парку в Коростенському районі. За оперативною інформацією внаслідок атаки одна людина загинула, дві постраждали", – написав Бунечко в Телеграм-каналі ввечері в четвер.

За його словами, на місці працюють рятувальники та екіпажі екстреної медичної допомоги. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.