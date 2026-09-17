Кількість постраждалих через атаку РФ FPV-дроном на пасажирський автобус у Запоріжжі зросла до 8 – ОВА

Унаслідок атаки російського FPV-дрона на пасажирський автобус в Запоріжжі постраждали восьмеро людей, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Серед постраждалих – четверо чоловіків і чотири жінки.

"Зараз головне – їхній стан. Усі отримують необхідну медичну допомогу", – зазначив Семікін у Телеграм-каналі ввечері в четвер.

Як повідомлялося, раніше очільник ОВА інформував, що російські війська атакували FPV-дроном пасажирський автобус у Космічному районі Запоріжжя, внаслідок чого було відомо про п'ятьох постраждалих.