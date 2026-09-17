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Трамп заявив про прогрес у створенні американської військової бази в Польщі

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Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі
Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі | Фото: www.youtube.com/live/xHSKMevaFIc?si=IRZu8AdfoursQL0s

Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у питанні створення бази армії США в Польщі, зазначивши, що місце її розташування можуть оголосити найближчим часом.

"Завдяки рішучому керівництву мого друга, президента Польщі Кароля Навроцького, досягається значний прогрес у питанні створення бази армії США в Польщі", – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

За його словами, у разі реалізації проєкту місце розташування бази буде оголошено вже найближчим часом.

"Це стане історичним кроком для нашого великого американо-польського союзу", – зазначив президент США.

 

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