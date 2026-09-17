Трамп заявив про прогрес у створенні американської військової бази в Польщі

Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у питанні створення бази армії США в Польщі, зазначивши, що місце її розташування можуть оголосити найближчим часом.

"Завдяки рішучому керівництву мого друга, президента Польщі Кароля Навроцького, досягається значний прогрес у питанні створення бази армії США в Польщі", – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

За його словами, у разі реалізації проєкту місце розташування бази буде оголошено вже найближчим часом.

"Це стане історичним кроком для нашого великого американо-польського союзу", – зазначив президент США.