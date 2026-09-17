Зеленський і Фон дер Ляєн обговорили проблему з фінансуванням української оборони

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою Фон дер Ляєн, на якій, зокрема, детально обговорили проблему з фінансуванням української оборони.

"Дуже детально (обговорили – ІФ-У) – проблему з фінансуванням української оборони. Готуємо рішення цієї проблеми і домовились про зустріч в Нью-Йорку на полях Генасамблеї", – написав він у телеграм-каналі.

Зеленський назвав розмову дуже продуктивною.

"Подякував Урсулі за увагу до України та питань безпеки у її щорічному зверненні до Європарламенту. Ініціатива про використання залишків коштів із програми SAFE для забезпечення нових оборонних проєктів Україною та Євросоюзом дуже вчасна і справді потрібна. Важливо це реалізувати", – йдеться в дописі президента.

Він додав, що Україна готова співпрацювати і по інших безпекових пропозиціях, які можуть посилити всю Європу "та кожну з наших країн".