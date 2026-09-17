Польща підняла військову авіацію через удари РФ по цілях у центральній частині України

Польща задіяла військову авіацію у своєму повітряному просторі через удари РФ по цілях у центральній частині України.

"У зв'язку з черговими ударами, що завдаються Російською Федерацією за допомогою засобів повітряного нападу по цілях у центральній частині України, у польському повітряному просторі в превентивних цілях діє військова авіація", – повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X.

Згідно з повідомленням, через Центр повітряних операцій – Командування повітряного компонента – було задіяно необхідні сили та засоби, що перебувають у розпорядженні Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки Польщі переведено у стан готовності.

В Оперативному командуванні зазначили, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист польського повітряного простору, особливо у східній частині країни.

"Оперативне командування Збройних сил Польщі відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби перебувають у готовності до негайного реагування", – йдеться в повідомленні.