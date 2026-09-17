Франція висунула фільм російського режисера Звягінцева на "Оскар-2027"

Фільм "Мінотавр" російського режисера Андрія Звягінцева, відзначений Гран-прі Каннського кінофестивалю, обрано представником Франції в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" на премії "Оскар-2027", повідомляє американське спеціалізоване видання Variety.

Рішення щодо представника Франції ухвалив у середу національний комітет з відбору фільмів на "Оскар". Перед цим комітет провів прослуховування за участю продюсерів, міжнародних дистриб'юторів та американських прокатників п'яти стрічок, що увійшли до короткого списку.

Серед претендентів також були історична епопея Антонена Бодрі "Де Голль" у двох частинах, "Невідомий" Артура Гарарі, "Ла Градіва" Марін Атлан та анімаційний фільм Луї Кліші "Залізний хлопчик".

Президент Національного центру кінематографа Гаетан Брюель заявив, що вибір "Мінотавра" підкреслює роль Франції у великих міжнародних копродукціях та її підтримку кінематографістів.

"Цей вибір підкреслює як унікальну роль Франції у великих міжнародних копродукціях, так і відданість нашої країни підтримці великих кінематографістів нашого часу", – наголосив Брюель.

Він також повідомив, що CNC та Unifrance підтримуватимуть французького номінанта та інші французькі фільми, які будуть представлені в різних категоріях "Оскара".

Стрічка Звягінцева відзначена Гран-прі Каннського кінофестивалю, розповідає про корупцію в сучасній Росії. Звягінцев зняв російськомовний фільм спільно з французькими компаніями CG Cinéma та MK Productions. Міжнародні права на стрічку представляє MK2 Films, а Mubi придбала права на її показ у Північній Америці та кількох інших територіях.

"Оскар-2027" стане першим після набуття чинності новими правилами Американської кіноакадемії. Відповідно до них неангломовні фільми, які отримали головну нагороду на одному із шести визначених міжнародних кінофестивалів – у Берліні, Пусані, Каннах, Санденсі, Торонто або Венеції, – можуть претендувати на участь у категорії "Міжнародний повнометражний фільм" без офіційного висунення від країни.

Джерело: https://variety.com/2026/film/global/oscars-france-cannes-prizewinner-minotaur-international-race-1236864305/