НБУ представив срібну монету "Червона рута – голос поколінь"

Національний банк України (НБУ) представив срібну пам'ятну монету "Червона рута – голос поколінь", присвячену пісні Володимира Івасюка, повідомив регулятор у телеграм-каналі.

Монета має номінал 10 грн, виготовлена зі срібла 925 проби, її маса становить 31,1 г.

На аверсі зображено стилізований портрет Івасюка за піаніно з нотним станом і ручкою, монограму митця, Карпатські гори та річку, форма якої нагадує скрипку. Праворуч розміщено стилізовану квітку червоної рути та силует дівчини з квіткою в руках.



На реверсі річка перетворюється на нотний стан з уривком мелодії "Червоної рути", який, за задумом авторів, розбиває "каміння режиму", звільняючи квітку як символ національного духу, культурної ідентичності, любові та світла.

Тираж пам'ятної монети становитиме до 10 тис. шт.

Художниця монети – Олександра Кучинська, скульптори – Володимир Атаманчук та Анатолій Дем'яненко.

Придбати її можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб'юторів. Про початок продажів регулятор повідомить окремо.