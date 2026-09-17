Генерал-майор Ніколюк заявив про завершення роботи на посаді командувача ОК "Схід"

Генерал-майор Віктор Ніколюк заявив про завершення роботи на посаді командувача оперативного командування "Схід", зазначивши, що його наступнику передано боєздатне угруповання, спроможне вести активні оборонні дії.

"Із упевненістю можу сказати, що моєму наступнику передане повністю боєздатне угруповання, спроможне стійко вести активні оборонні дії", – написав Ніколюк у Facebook у четвер.

Він зазначив, що у квітні, коли очолив відповідний напрямок, ситуація була складною: вже тривали активні наступальні дії противника з інфільтрацією в міжпозиційний простір Сил оборони України. За його словами, роботу було організовано за багатьма напрямками, особливу увагу приділяли нарощенню інженерних загороджень та утриманню зайнятих на той момент рубежів.

За словами Ніколюка, завдяки злагодженій роботі з командувачами корпусів та командирами бригад, задіяними в операційній зоні, вдалося стримати наступ російсько-окупаційних військ на Олександрівському напрямку. Українські військовослужбовці, зазначив він, відбивали активні дії противника із застосуванням техніки та в пішому порядку.

"Спільними зусиллями ми не дали противнику оволодіти Костянтинівкою, де ворожі сили були заблоковані", – заявив Ніколюк.

Він також повідомив, що на Слов'янському та Краматорському напрямках вдалося вибудувати стійку ешелоновану оборону, посилити підрозділи, які утримують позиції на передньому краї, та створити умови для подальшого знищення інфільтрованого противника.

Ніколюк подякував командирам корпусів і бригад та особовому складу підрозділів, з якими працював у цей період, за самовідданість, сміливість і бойовий дух.

"Бажаю не знижувати темпу та продовжувати нашу визвольну боротьбу. Схиляю голову в пам'ять про тих, хто тепер навіки в строю…", – написав він.

Як повідомлялося, Ніколюка було призначено командувачем оперативного командування "Схід" у квітні 2026 року.

2021 року Віктор Ніколюк був призначений командувачем ОК "Північ" та має звання Героя України, яке йому присвоїли 10 березня 2022 року.

Також він відповідав за підготовку Сухопутних військ ЗСУ. У 2024 році був командиром 10-го корпусу.

Генерал-майор Збройних сил України Віктор Ніколюк з березня 2017 року і до квітня 2026 року служив на посаді начальника 169-го навчального центру "Десна" імені князя Ярослава Мудрого. До того – командир 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.