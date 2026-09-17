У команді Федорова заявили, що закупівлі дронів не спричинили нестачі коштів на виплати військовим

У команді колишнього міністра оборони України Михайла Федорова заявили, що використання коштів на закупівлю безпілотників на початку 2026 року не спричинило нестачі фінансування для виплат військовослужбовцям, оскільки після надходження першого траншу європейського кредиту ці кошти були компенсовані та повернулися до бюджету в липні.

Раніше ЗМІ поширили твердження народного депутата Михайла Цимбалюка про те, що Міноборони за керівництва Федорова достроково використало частину коштів, передбачених на четвертий квартал, через що до кінця року може бракувати фінансування для виплат військовослужбовцям. За словами Цимбалюка, відповідні контракти вже укладені, тому Кабінету міністрів необхідно терміново ініціювати зміни до державного бюджету для забезпечення виплат до кінця року.

У команді Федорова назвали це твердження фейком і зазначили, що у липні після надходження першого траншу європейського кредиту кошти, використані на закупівлю дронів, були компенсовані.

"Поширене твердження, що рішення Михайла Федорова спричинило "діру в бюджеті" на виплати військовослужбовцям, – фейк", – йдеться в коментарі, поширеному пресофісом Федорова.

Там зазначили, що на момент приходу команди Федорова до Міноборони в січні 2026 року коштів для нових закупівель практично не було, а відомство мало мінімальний обсяг перехідних контрактів і дефіцит безпілотників.

За їхніми даними, надходження коштів європейського кредиту на закупівлю озброєння очікувалося у березні-квітні 2026 року, однак через блокування з боку Віктора Орбана фінансування відкладалося на невизначений термін. Тому, як стверджують у команді Федорова, було ухвалено рішення тимчасово перенести фінансування з кінця року на його початок із подальшою компенсацією за рахунок першого траншу європейського кредиту.

Це рішення, за твердженням команди Федорова, було погоджене з військовим керівництвом держави та обговорене з оборонним комітетом Верховної Ради. З європейськими партнерами також заздалегідь узгодили, що після надходження кредиту використаний ресурс буде компенсований.

"У липні це відбулося – кошти повернулися до бюджету", – наголосили в команді.

"Ці закупівлі, здійснені на початку року, забезпечили передову та допомогли запустити "логістичний локдаун" – системне знищення транспорту й складів ворога та зрив його постачання. Було закуплено ударні дрони середньої дальності – мідлстрайки, дрони на оптоволокні, перехоплювачі "шахедів", доступні розвідувальні безпілотники та наземні роботизовані комплекси. Потребу формували на основі даних та безпосередньої взаємодії з бойовими підрозділами", – йдеться в повідомленні.

У команді Федорова назвали заяву Цимбалюка "частиною системної кампанії з поширення фейків щодо Михайла Федорова".