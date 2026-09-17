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Події

Ворог поцілив у "швидку" в Запоріжжі: поранено фельдшера та водія

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Черговий російський FPV-дрон вдарив по Запоріжжю, пошкодив автівку швидкої допомоги.

"Поранені двоє медиків – фельдшер та водій", – написав в.о. глави Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін у телеграм-каналі.

 

#запоріжжя #обстріл #медики
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