Ворог поцілив у "швидку" в Запоріжжі: поранено фельдшера та водія

Черговий російський FPV-дрон вдарив по Запоріжжю, пошкодив автівку швидкої допомоги.
"Поранені двоє медиків – фельдшер та водій", – написав в.о. глави Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін у телеграм-каналі.
Черговий російський FPV-дрон вдарив по Запоріжжю, пошкодив автівку швидкої допомоги.
"Поранені двоє медиків – фельдшер та водій", – написав в.о. глави Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін у телеграм-каналі.
У Миколаєві на Львівщині стався вибух біля будівлі РТЦК та СП, повідомляє пресслужба Львівського обласного ТЦК. "Сьогодні, близько 16:30, біля вхо…
Під час випробувань українського перехоплювача проти реактивних "шахедів" було збито один із таких російських безпілотників, повідомив президент Укра…
З будівництвом Національного військового меморіального кладовища (НВМК) є затримки, перші дві черги добудують у 2027 році, прогнозує міністр у справа…
Президент України Володимир Зеленський поклав виконання обов'язків генерального прокурора на керівника Хмельницької обласної прокурора Антона Ковальс…
Палата представників США схвалила законопроєкт сенатора Ліндсі Грема "Про введення санкцій проти Росії та Ірану" 2026 року, який передбачає запровадж…
Російська сторона фактично заблокувала продовження роботи щодо гуманітарної евакуації цивільного населення з міста Олешки в тимчасово окупованій част…