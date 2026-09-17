Підліток постраждав унаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі на Сумщині – ОВА

У Ворожбянській громаді Сумської області внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі постраждав 17-річний юнак, його госпіталізували, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, стан юнака стабільний, медики надають йому необхідну допомогу.

"На Сумщині 17-річний хлопець підірвався на вибухонебезпечному предметі. Це сталось у Ворожбянській громаді. Наразі юнак з травмами у лікарні, його стан стабільний, медики надають необхідну допомогу", – зазначається в повідомленні, поширеному у четвер.