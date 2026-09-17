Президент Румунії запропонував члена Європарламенту Мурешана кандидатом у прем'єри

Президент Румунії Нікушор Дан у четвер запропонував кандидатуру члена Європейського парламенту Зігфріда Мурешана на посаду прем'єр-міністра після понад шести годин консультацій із політичними партіями, повідомляє Digi24.

Мурешан повідомив, що прийняв пропозицію президента. Найближчими днями йому належить провести переговори з парламентарями, щоб заручитися підтримкою більшості, необхідної для затвердження його на посаді прем'єр-міністра.

"Я радий, що Зігфрід Мурешан погодився на висунення своєї кандидатури на посаду прем'єр-міністра", – заявив Дан у дописі, поширеному в соціальній мережі X.

За словами президента, уряд Румунії було відправлено у відставку понад чотири місяці тому після ухвалення вотуму недовіри. Відтоді, зазначив Дан, влада провела сотні годин спільних та окремих обговорень із політичними партіями щодо виходу з кризи.

Дан заявив, що, попри проведені консультації, чітко визначеної парламентської більшості досі немає. Водночас, за його словами, Мурешан отримав найбільшу підтримку партій під час консультацій у четвер, а його кандидатуру підтримали три партії.

Президент також зазначив, що Мурешан має досвід роботи в Європейському парламенті та неодноразово вів переговори щодо важливих питань, що, за словами Дана, відповідає вимогам до посади прем'єр-міністра.

"У будь-якому разі, як би не розвивалася ця ситуація, я переконаний, що Румунія й надалі дотримуватиметься проєвропейського курсу та виконуватиме свої зобов'язання – зокрема ті, що стосуються бюджетно-фінансової політики та відносин із фінансовими партнерами", – наголосив Дан.