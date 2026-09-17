Сейм Латвії підтримав підвищення тарифів на транзит зерна з Росії

Сейм Латвії на засіданні в четвер ухвалив поправки до закону про залізницю, які дозволяють у прискореному порядку переглянути тарифи на транзитні перевезення зерна з Росії, повідомляється на сайті сейму.

"Поправки дозволять оперативніше переглянути та, за необхідності, збільшити плату за транзитні перевезення зернових залізничною інфраструктурою загального користування країни, якщо станція відвантаження вантажів розташована в Росії. Цей порядок також застосовуватиметься до вантажів, які ввозяться до латвійських портів для подальшого вивезення. Доходи, якщо вони будуть отримані від збільшення плати за інфраструктуру, що застосовується до транзиту російських зернових, підуть на оборонні потреби України", – йдеться в повідомленні.

Спеціальний порядок діятиме до 31 грудня 2026 року.

Закон про залізниці наразі передбачає двомісячний термін для оприлюднення змін у платі за інфраструктуру, але поправки дозволять скоротити його до двох тижнів щодо російського зерна. Закон набере чинності наступного дня після оприлюднення.

Зазначається, що, передаючи законопроект на розгляд Сейму, Кабінет Міністрів країни закликав АТ "LatRailNet", яке ухвалює рішення щодо зборів за користування залізничною інфраструктурою, оцінити можливість встановити для транзиту зернових вантажів російського походження підвищену плату в розмірі 300% від нинішньої.

Як повідомлялося, на початку вересня прем'єр-міністр країни Андріс Кульбергс заявив, що уряд Латвії планує ввести 300%-ве мито на російське зерно та продукти його переробки. "Латвія прагне досягти єдиної позиції серед балтійських держав, щоб російське зерно не використовувало інфраструктуру регіону", – сказав Кульбергс, уточнивши, що обмеження також поширяться на зерно, що поставляється з Білорусі.

За словами латвійського прем'єра, він уже провів переговори з цього питання з прем'єр-міністром Естонії та планує аналогічні переговори з головою уряду Литви.

Раніше також повідомлялося, що міністр сільського господарства Литви Кястутіс Мажейка доручив перевірити походження зерна, що перевозиться через країну транзитом з Росії та Білорусі.