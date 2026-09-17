На Дніпропетровщині троє людей загинули, п'ятеро поранені внаслідок російських обстрілів

Російські окупанти понад 40 разів атакували 5 районів Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Троє людей загинули. П'ятеро дістали поранень", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Так, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська і Мозолевська громади. Пошкоджені приватний будинок, вантажівки та інфраструктура.

"Четверо людей дістали поранень. У стані середньої тяжкості госпіталізовані чоловіки 58, 28 та 41 року. 45-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно", – розповів Ганжа.

У Кам'янському районі потерпали Божедарівська, Верхівцевська та П'ятихатська громади. Зайнялися пожежі. Троє людей загинули. 60-річного чоловіка доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

На Криворіжжі ворог цілив по Софіївській громаді. Понівечена інфраструктура.

У Павлоградському районі росіяни завдали удару по Миколаївській громаді. Сталася пожежа.

У Синельниківському районі ворог бив по Покровській та Миколаївській громадах.