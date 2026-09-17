УЧХ працював на ліквідації наслідків нічних повітряних атак РФ на Київ та Одесу

Український Червоний Хрест (УЧХ) вночі працював на ліквідації наслідків нічних російських комбінованих повітряних атак у Києві та Одесі.

"Сьогодні команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста працювала спільно з іншими спеціальними службами на місці ліквідації наслідків чергової атаки в Києві", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Волонтери здійснили виїзд в один з районів столиці, провели обхід території та квартир пошкодженого будинку для виявлення постраждалих. Вони надавали першу допомогу і психологічну підтримку тим, хто її потребував. Загалом допомогу від УЧХ отримали 9 людей.

В Одесі члени команди загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста провели обхід житлового будинку, куди влучив російський БпЛА, а також спільно з рятувальниками деблокували двері пошкодженої квартири. Вони надавали домедичну допомогу пораненим, а психологічну – постраждалим та їхнім близьким.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки у Києві постраждало 20 людей, з них п'ятеро перебувають на стаціонарному лікуванні. Наслідки атаки зафіксовані на понад 10 локаціях.

За інформацією ДСНС України, в Одесі російський БпЛА влучив у 19-поверховий житловий будинок, пошкоджені квартири з 14-го по 16-й поверхи. Постраждали 7 людей, серед них двоє дітей. Внаслідок атаки також знищено приватний житловий будинок, пошкоджені складські будівлі, дитячий садок, автомобілі та гаражі.