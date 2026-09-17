Вісім учасників організованої групи постануть перед судом у справі про розкрадання в "Харківобленерго" – НАБУ

До суду скеровано справу щодо восьми учасників організованої групи, яких НАБУ і САП обвинувачують у спробі заволодіти понад 132 млн грн АТ "Харківобленерго" під час закупівель енергетичного обладнання.

У 2021 році організатор групи взяв під особистий контроль закупівлі енергетичного обладнання "Харківобленерго", а у 2021-2022 роках учасники групи планували заволодіти понад 132 млн грн підприємства, реалізувавши схему лише частково.

"Виконуючи вказівки організатора схеми, керівник АТ "Харківобленерго" забезпечив укладання контрактів на закупівлю енергообладнання (трансформаторів і лічильників) із підконтрольними компаніями за подекуди завищеними в кілька разів цінами. До реалізації оборудки також залучили інших керівників структурних підрозділів АТ "Харківобленерго", співробітника Харківської ТПП та приватного оцінювача", – зазначається в повідомленні, поширеному на сайті Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) в четвер.

У 2021-2022 роках учасники групи планували заволодіти понад 132 млн грн підприємства. Водночас через незалежні від них обставини, пов'язані з введенням воєнного стану, а також унаслідок процесуальних дій детективів НАБУ вони відмовилися від доведення запланованої схеми до кінця та реалізували її лише частково.

Отримані кошти, за даними НАБУ, легалізували через підконтрольні фіктивні компанії, після чого переводили в готівку та розподіляли між учасниками групи.

Про підозру учасникам групи повідомили у серпні 2024 року, а організатору – у червні 2025 року. Досудове розслідування завершили у серпні 2025 року.