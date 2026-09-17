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На Львівщині стався вибух біля ТЦК, постраждав військовослужбовець

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У Миколаєві на Львівщині стався вибух біля будівлі РТЦК та СП, повідомляє пресслужба Львівського обласного ТЦК.

"Сьогодні, близько 16:30, біля входу будівлі Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у місті Миколаїв Львівської області стався вибух невідомого пристрою, який, за попередньою інформацією, був підкинутий невстановленими особами з вулиці", – йдеться у повідомленні в соцмережі Facebook в четвер.

Зазначається, що внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець 2 відділу Стрийського РТЦК та СП.

"Його госпіталізували у Миколаївську ЦРЛ, стан пораненого – середньої важкості", – повідомили в Львівському ОТЦК.

На місці події працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

Громадян закликають зберігати спокій та користуватися інформацією лише з офіційних джерел.

#тцк #постраждалий #вибух #львівщина
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