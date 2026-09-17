В дошкільних закладах Києва відкрито 236 позицій вчителів англійської мови – КМДА

У столичних закладах дошкільної освіти вводяться штатні посади вчителів англійської мови на виконання законів "Про застосування англійської мови в Україні" та "Про дошкільну освіту", повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"У закладах дошкільної освіти Києва англійську мову вивчають усі діти віком 5-6 років – це 17,7 тисячі дошкільнят. Для цього навчання в усіх столичних садочках введено 236 штатних одиниць учителів англійської мови та обладнано 259 кабінетів", – розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Зазначається, що вивчення англійської мови у старшому дошкільному віці є частиною підготовки дітей до школи та створює можливість опановувати іноземну мову ще до вступу в перший клас.

"Для нас важливо, щоб діти починали вивчати англійську вже в садочку. Це не лише додаткові знання, а й підготовка до подальшого навчання та нові можливості для дитини. Тому наше завдання – створити необхідні умови, щоб це було доступно для кожної дитини", – зазначив Мондриївський.

Наразі в усіх закладах дошкільної освіти столиці створені умови для системного вивчення англійської мови – працюють відповідні педагоги та обладнані спеціалізовані кабінети.

Як повідомлялося, відповідно до закону "Про застосування англійської мови в Україні" та закону "Про дошкільну освіту" з 1 вересня 2026 року вивчення англійської мови у старших групах (для дітей віком 5-6 років) стало обов'язковою складовою освітнього процесу в усіх закладах дошкільної освіти.

Раніше в Міносвіти зазначали, що вивчення англійської мови в садочку – це насамперед м'яке знайомство з мовою через гру, а не "уроки" в класичному розумінні.

Зокрема, для дітей віком 5-6 років оптимальна тривалість занять становить 20-25 хвилин зі зміною активностей кожні 5-7 хвилин – це дає змогу підтримувати увагу та інтерес дітей.