Дівчина, яку на авто збив заступник міністра інфраструктури, писала друзям про намір скоїти самогубство, кинувшись під машину

16-річна Вікторія, яку госпіталізували в лікарню внаслідок наїзду автомобіля заступника міністра інфраструктури в Житомирській області, перед тим написала друзям, що не хоче жити і має намір кинутися під колеса автомобіля.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" розповіло джерело у правоохоронних органах.

ДТП сталася 11 вересня о 23:35 на автодорозі Київ - Чоп, поблизу с. Василівка Березівської територіальної громади Житомирського району. Заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Руслан Олійник на службовому автомобілі Vоlkswagen Multivan збив 16-річну дівчину, яка перетинала проїзджу частину дороги поза межами пішохідного переходу.

Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до реанімаційного відділення Житомирської лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження та провели медичне освідування Олійника на предмет вживання алкоголю та медичних засобів. Слідів алкоголю не виявлено.

Правоохоронці допитали водія та пасажира Vоlkswagen, які зазначили, що дівчина несподівано вибігла на проїзджу частину дороги, тому наїзду на пішохода уникнути не вдалося. На думку пасажира, дівчина цілеспрямовано вибігла на автомобіль, склалось враження, що вона мала бажання вчинити самогубство шляхом кидання під авто.

Брат дівчини розповів слідству, що перед ДТП подруга його сестри скинула йому голосове повідомлення від неї, яке дівчина напередодні надіслала подрузі в Telegram. Вона повідомила, що не хоче жити і має намір піти кинутись під автомобіль через проблеми у стосунках із хлопцем.

Подруга дівчини розповіла правоохоронцям, що потерпіла видалилася з чату класу в Telegram, вона написала тій повідомлення, запитавши, чому вона видалилась з групи класу. У відповідь потерпіла надіслала їй голосове повідомлення, у якому повідомила, що йде кидатися під машину. Після цього повідомлення подруга продовжила надсилати повідомлення Вікторії в месенджері Telegram, щоб її заспокоїти, проте вона не відповідала. За словами подруги, від мешканців села їй стало відомо, що між батьком потерпілої дівчини та її мачухою тривали сімейні конфлікти через можливу зраду батьком мачусі. Особисто потерпіла не розповідала подрузі про конфлікти в родині.

Слідчі знайшли відповідну переписку між подругами у месенджері Telegram перед ДТП. Також на телефон свого близького друга потерпіла написала повідомлення із закликом зізнатися, що вона йому сподобалася, і про те, що в нього є "5 минут щоб виговоритись що ти почуствував, і всьо".

Наразі вживається комплекс всіх необхідних слідчих та процесуальних дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події.