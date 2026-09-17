У Запоріжжі FPV-дрон вдарив по пасажирському автобусу, п'ятеро людей постраждали – ОВА

Російські війська атакували FPV-дроном пасажирський автобус у Космічному районі Запоріжжя, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей, усі вони госпіталізовані, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

За його словами, у салоні автобуса перебували люди, а дрон ударив безпосередньо біля зупинки громадського транспорту: "Ворог атакував FPV-дроном пасажирський автобус у Космічному районі. У салоні були люди. Дрон ударив прямо біля зупинки громадського транспорту".

Спочатку повідомлялося про трьох поранених. Згодом Семікін повідомив про збільшення кількості постраждалих до п'яти. Один із них перебуває у важкому стані.

"Кількість постраждалих унаслідок атаки російського дрона зросла до п'яти. Усі госпіталізовані. Один із постраждалих – у важкому стані", – наголосив очільник ОВА.