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Туск і Фіцо відвідають Україну в п'ятницю

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Туск і Фіцо відвідають Україну в п'ятницю
Фото: Офіс президента України /www.president.gov.ua

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та його словацький колега Роберт Фіцо відвідають Україну в п'ятницю, 18 вересня.

Про це Туск заявив під час пресконференції з австрійським канцлером Крістіаном Штоккером у Варшаві.

"Завтра я зустрінуся з прем'єр-міністром Фіцо також в Україні, де відбудеться саміт", – сказав прем'єр в четвер.

За словами польського прем'єра, зустріч із Фіцо відбудеться на тлі його оптимістичної оцінки позиції країн Вишеградської групи щодо санкцій після зустрічі з їхніми прем'єр-міністрами в Братиславі кілька днів тому.

#візит #україна #фіцо #туск
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