Туск і Фіцо відвідають Україну в п'ятницю

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та його словацький колега Роберт Фіцо відвідають Україну в п'ятницю, 18 вересня.

Про це Туск заявив під час пресконференції з австрійським канцлером Крістіаном Штоккером у Варшаві.

"Завтра я зустрінуся з прем'єр-міністром Фіцо також в Україні, де відбудеться саміт", – сказав прем'єр в четвер.

За словами польського прем'єра, зустріч із Фіцо відбудеться на тлі його оптимістичної оцінки позиції країн Вишеградської групи щодо санкцій після зустрічі з їхніми прем'єр-міністрами в Братиславі кілька днів тому.