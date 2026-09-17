Зеленський повідомив про збиття реактивного дрона українським перехоплювачем

Під час випробувань українського перехоплювача проти реактивних "шахедів" було збито один із таких російських безпілотників, повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

"Важливо, що є ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних "шахедів": було збиття. Дякую всім розробникам та нашим воїнам. Будемо масштабувати", – написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Президент також повідомив, що Україна готує нові активні й далекобійні операції.

Крім того, глава держави відзначив необхідну динаміку на Донеччині, і повідомив про підготовку посилення на Куп'янському напрямку.

За його словами, Сили оборони знищують позиції окупантів на Олександрівському напрямку.

"На особливу нашу вдячність за підсумками цих днів заслуговують 82-га та 95-та окремі десантно-штурмові бригади", – додав Зеленський.