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Зеленський повідомив про збиття реактивного дрона українським перехоплювачем

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Зеленський повідомив про збиття реактивного дрона українським перехоплювачем
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Під час випробувань українського перехоплювача проти реактивних "шахедів" було збито один із таких російських безпілотників, повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

"Важливо, що є ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних "шахедів": було збиття. Дякую всім розробникам та нашим воїнам. Будемо масштабувати", – написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Президент також повідомив, що Україна готує нові активні й далекобійні операції.

Крім того, глава держави відзначив необхідну динаміку на Донеччині, і повідомив про підготовку посилення на Куп'янському напрямку.

За його словами, Сили оборони знищують позиції окупантів на Олександрівському напрямку.

"На особливу нашу вдячність за підсумками цих днів заслуговують 82-га та 95-та окремі десантно-штурмові бригади", – додав Зеленський.

#збиття #зеленський #перехоплювач #реактивні_бпла
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