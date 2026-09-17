Сибіга обговорив із главою МЗС Словенії подальшу оборонну підтримку та євроінтеграцію України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час переговорів із міністром закордонних та європейських справ Словенії Тоне Кайзером у Києві обговорив подальшу оборонну підтримку України, можливості спільного виробництва та підтримку Словенією вступу України до Європейського Союзу.

"Я поінформував колегу про ситуацію на полі бою, наслідки триваючих російських ударів по Україні та останню динаміку мирних зусиль. Ми обговорили кроки, необхідні для зміцнення України та просування всеосяжного і тривалого миру", – написав Сибіга в соціальній мережі Х.

За його словами, ключовою темою переговорів була оборонна співпраця. Сибіга подякував Словенії за військову допомогу, зокрема за внесок через PURL та чеську ініціативу щодо боєприпасів.

Сторони також обговорили подальшу підтримку України, можливості взаємовигідної оборонної співпраці, зокрема спільного виробництва, вступ України до ЄС та підтримку Словенії у просуванні цього процесу, а також регіональну співпрацю і підготовку до наступного саміту Україна – Південно-Східна Європа, який Словенія прийматиме у 2027 році.

Сибіга висловив вдячність Словенії за приєднання до Коаліції укриттів, підтримку проєктів відновлення у Хмельницькій та Житомирській областях і Харкові, а також за готовність брати на себе нові проєкти.

"Ми також цінуємо підтримку Словенією гуманітарного розмінування, енергетичної стійкості та реабілітації українських дітей", – зазначив глава МЗС.

Раніше в четвер Кайзер приєднався до відкриття нового навчального року в Дипломатичній академії України. За словами Сибіги, після багаторічної перерви Академія відновила свою роботу як заклад вищої освіти та прийняла перший набір на оновлену магістерську програму.

"Навіть під час війни Україна не ставить свій розвиток на паузу. Ми зміцнюємо інституції та готуємо людей, які формуватимуть українську дипломатію протягом наступних десятиліть. Я радий, що наш словенський друг був разом із нами цього дня", – наголосив Сибіга.