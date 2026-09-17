Кім: 70% ветеранів незадоволені роботою Мінветеранів

Міністр у справах ветеранів Віталій Кім заявляє, що наразі 70% ветеранів незадоволені роботою відомства, і що функції міністерства будуть переформатовані з інформаційних на сервісні.

"Щодо змін. На мою думку, міністерство, здебільшого, виконувало інформаційну функцію. Інформувати ветерана, що йому потрібно зробити в той чи інший спосіб для отримання того чи іншого… Ми хочемо створити функцію сервісу", – сказав Кім на пресконференції у четвер в Києві.

Міністр наголосив, що ветерану має бути комфортно жити в державі.

"Закриємо весь базовий напрямок, бо зараз важко казати про комфорт і задоволення ветеранів, тому що 70% – не задоволені роботою Міністерства ветеранів. Тому мій показник – що люди скажуть, що змінилося все. Коли зміняться базові самі прості речі: отримання грошей, отримання УБД, лікування, відновлення, тоді можна казати про комфортні речі, які покращують життя", – заявив Кім.

Як повідомлялося, в серпні міністр ветеранів Віталій Кім розповів про пріоритети міністерства під його керівництвом: створення Державної служби супроводу, цифровізація послуг і економічна незалежність ветеранів.

У проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 3,2 млрд грн або 17,8% фінансування Міністерства у справах ветеранів, порівняно з 2026 роком. Зокрема, на фінансування програм Мінветеранів передбачено 20,8 млрд грн.