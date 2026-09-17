Кім: Уряд працює над стимулами для працевлаштування ветеранів

Уряд працює над стимулами для бізнесу для працевлаштування ветеранів, які не пов'язані з податковими пільгами, заявив міністр у справах ветеранів Віталій Кім.

"Зараз у нас кількість ветеранів – це 6-7% від всіх працюючих в Україні. При поверненні хлопців і дівчат з поля бою плюс їхні всі сім'ї – це буде до 10 млн людей. Це третина економіки. Це не окрема категорія людей, це не окреме створення для них робочих місць. Це неможливо. У нас є програма створення 100 тис. робочих місць. Але я знаю, що неможливо створити 100 тис. робочих місць так відразу, та можна адаптувати бізнес до того, щоб вони брали на роботу в ветеранів. Про це вже є підписані документи, з цим працює фонд. Там близько 120 підприємств вже підписалося", – сказав Кім на пресконференції у четвер в Києві, коментуючи тему працевлаштування ветеранів.

Він розповів, що, серед іншого, є програма переходу ветерана у поліцію, оскільки наразі там наявний дефіцит близько 10 тис. вакансій.

"Окремо уряд працює над тим, щоб створювати стимули. Не буду казати, що там податкові і таке інше – про це не йдеться. Але додаткові стимули для бізнесу, для того, щоб ветеранів брали на роботу, пропрацюються. Основи є, бо бізнес хоче, він вдячний нашим військовим, бізнес хоче реагувати і створювати місця. Зараз процес цей вже є і програму розробили", – розповів міністр.

Він зазначив, що уже є великі підприємства і бізнеси, які готують окремі професії і програми перенавчання для ветеранів, а також робочі місця, зокрема для людей з інвалідністю.

Кім нагадав, що наразі в Україні 330 тис. ветеранів зареєстровано як непрацюючі, але, на його думку, близько 200 тис. з них працюють "в тіні".

"Одне із завдань – перетягнути ветеранів з сірої зони до білої. Я думаю, якщо у ветеранів будуть доплати, щоб не сильно розкривати вам карти, чи стимули, він змусить свого роботодавця перейти на "білу сторону", щоб платити податки", – вважає міністр.