Найближчі дні в Україні будуть теплими, місцями пройдуть дощі

Короткочасний дощ очікується місцями в п'ятницю, 18 вересня, у більшості західних, вночі й у північних областях, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних та Житомирській обаластях вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, на сході країни 7-12°; вдень 20-25°, у західних областях місцями 17-19°.

В Києві 18 вересня вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь час метеорологічних спостережень 18 вересня найвища температура вдень була 29,7° в 2015 р., найнижча вночі 1,4° в 1958 р.

В суботу, 19 вересня, на Прикарпатті, у північних та Вінницькій областях короткочасні дощі; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

В Києві 19 вересня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.