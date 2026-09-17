Зеленський і президент Фінляндії обговорили пакет підтримки для України

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Фінляндії Александром Стуббом пакет підтримки, який був підготовлений для України.

"Дякую Александру Стуббу за підтримку та спільну роботу. Обговорили щойно пакет підтримки, який підготувала Фінляндія. Це дуже сильний пакет", – написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Також лідери обговорили порядок денний у Європі, зокрема, дипломатичну ситуацію і всі перспективи – "з американською командою, з європейськими можливостями та наші двосторонні".

Зеленський подякував Фінляндії за незмінно справедливу позицію.