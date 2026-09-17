Росія, ймовірно, вдарила по АЗС лише за чотири кілометри від Польщі – Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про ймовірний російський удар по АЗС біля українсько-польського кордону, внаслідок якого стався потужний вибух. Заява пролунала 17 вересня 2026 року під час пресконференції Туска з австрійським канцлером Крістіаном Штоккером.

"Я отримав чергове повідомлення: російський напад на західну частину України завершився. Дуже близько до польського кордону, неподалік від Дорогуська, знову, ймовірно, було атаковано АЗС. Пролунав дуже потужний вибух. Наші літаки піднялися в повітря. Цей 17 вересня є винятковим днем, у тому числі з точки зору сьогоднішньої безпеки", – цитує Туска інформаційне агентство РАР.

За словами польського прем'єра, інцидент відбувся дуже близько до кордону, неподалік від українського пункту пропуску "Ягодин" (з польського боку – "Дорогуськ").

Як повідомлялося, через загрозу повітряного нападу польські військове командування підняло в небо авіацію, а мешканці Люблінського та Підкарпатського воєводств отримали попередження від Урядового центру безпеки.