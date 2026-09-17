Потенційно 30-60 тис. ветеранів в Україні можуть бути вчителями і викладачами – Кім

Міністр у справах ветеранів Віталій Кім заявляє, що США планують реалізувати в Україні програму з тестування ветеранів на предмет можливості бути вчителями і викладачами.

"Щодо США, є низка програм, які ми будемо тестувати. Я наведу один приклад. У них були такі ж проблеми, як і в нас, і ми їх вивчали. До прикладу, їх освітня програма. Вони планують робити безкоштовно в Україні те, що зробили у себе – це тест на те, чи може ветеран бути вчителем, викладачем з патріотичних предметів, фізичної культури", – сказав Кім на пресконференції у четвер в Києві.

За його словами, у США конверсія за результатами тестування була 1-2%, і якщо в Україні взяти потенційно 3 млн ветеранів, то 30-60 тис. потенційно зможуть бути викладачами і вчителями.

"Я з Міносвіти це проговорив, вони теж готують цю програму. Я є прибічником, щоб у кожній школі був, щонайменше, позаштатний факультативний урок з патріотичного виховання, плюс передача досвіду, плюс фізичне виховання. Також це корисно для ветерана, тому що він спілкується з дітьми, соціально корисний, отримує зарплату", – зазначив міністр.