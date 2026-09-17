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Кім: США витрачає $40 тис. в рік на ветерана, в Україні це 1,4 тис. грн

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Кім: США витрачає $40 тис. в рік на ветерана, в Україні це 1,4 тис. грн
Фото: Єгор Шуміхін

Міністр у справах ветеранів Віталій Кім вважає, що після завершення війни бюджет на ветеранську політику треба буде збільшувати в декілька разів.

"Відповідаючи на ваше запитання, чи достатньо коштів, я відповім цифрами. Так не можна рахувати, але смисл буде зрозумілий. США витрачає 40 тисяч доларів у рік на ветерана, у них 18 мільйонів ветеранів. Канада, по пам'яті, 27 тис., Австралія – 31 чи 35 тисяч доларів на одного ветерана. Якщо поділити наш бюджет на кількість ветеранів, ми отримаємо 1400 гривень у рік на ветерана. Звісно, недостатньо абсолютно", – сказав Кім на пресконференції у четвер в Києві, коментуючи проєкт державного бюджету на 2027 рік.

В той же час, він наголосив, що жодна країна в світі не мала досвіду успішної ветеранської політики.

"Тому що це бездонна бочка, куди соціально можна вкладати все, що завгодно. Тому ніколи не буде достатньо. Можна завжди робити краще. Але базові послуги ми маємо забезпечити ветеранам. І я вважаю, що треба буде збільшувати, відверто кажучи, після закінчення війни в рази бюджети. Тому що зараз пріоритет, все ж таки, зброя і діюча війна", – заявив міністр.

Він висловив впевненість, що фінансування ветеранської політики в майбутньому буде збільшуватися. 

Як повідомлялося, проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 3,2 млрд грн або 17,8% фінансування Міністерства у справах ветеранів, порівняно з 2026 роком. Зокрема, на фінансування програм Мінветеранів передбачено 20,8 млрд грн.

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Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#фінансування #ветерани #сша
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