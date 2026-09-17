Київські рятувальники від початку війни здійснили понад 46 тис. виїздів – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко привітав столичних рятувальників з Днем працівників цивільного захисту та вручив нагороди від міста. З початку повномасштабного російського вторгнення вони першими виїжджають на ліквідацію наслідків обстрілів та врятували за цей час 2200 людей. Про це Кличко повідомив у Telegram-каналі.

"Сьогодні, у День працівників цивільного захисту України, привітав рятувальників та вручив столичним рятувальникам відзнаки від міста. Подякував рятувальникам за кожен виїзд та за кожне врятоване життя. За стійкість і професіоналізм, з якими вони виконують свою місію. Загалом від початку повномасштабного вторгнення київські рятувальники ДСНС та КАРС здійснили більше 46 000 виїздів. Із яких близько 3 000 – виїзди на ліквідацію наслідків ворожих атак. За цей час урятували понад 2 200 людей", - написав Віталій Кличко.

Мер столиці розповів, шо саме в Києві була створена перша муніципальна служба порятунку, яка вже 22 роки працює пліч-о-пліч із ДСНС.

За його словами, загалом київська команда рятувальників налічує понад 3000 осіб. Це працівники столичного гарнізону ДСНС та "Київської служби порятунку" (КАРС). Вони майже 5 років живуть в режимі виснажливої цілодобової роботи, виїжджаючи на ліквідацію наслідків атак і на першочергові відновлювальні роботи.

"У серпні минулого року за моїм дорученням було ухвалене рішення про розширення служби КАРС. Створений новий аварійно-технічний підрозділ для швидшого реагування на лівобережній частині столиці, який вже кілька місяців стоїть на варті порятунку й допомоги киянам", - наголосив Віталій Кличко.