Кабмін затвердив порядок позбавлення ступеня вищої освіти за порушення академічної доброчесності

Кабінет міністрів України затвердив порядок позбавлення ступеня вищої освіти за порушення академічної доброчесності, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Рішення приводить існуючу процедуру у відповідність до вимог закону України "Про академічну доброчесність", який введено в дію 31 липня 2026 року. Закон передбачає, що у разі встановлення академічного плагіату, фабрикації або фальсифікації у кваліфікаційній роботі особа має бути позбавлена відповідного ступеня вищої освіти", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що порядок визначає, як саме має відбуватися така процедура – від розгляду повідомлення про можливе порушення до ухвалення рішення та його правових наслідків.

Документ регулює розгляд уповноваженим органом закладу освіти або наукової установи повідомлення про можливий академічний плагіат, фабрикацію чи фальсифікацію; процедуру ухвалення рішення про позбавлення ступеня вищої освіти та відповідної кваліфікації; гарантії захисту прав особи, щодо якої розглядається питання; правові наслідки позбавлення ступеня вищої освіти.

"Йдеться саме про порушення у кваліфікаційній роботі, на підставі якої людині було присуджено відповідний ступінь. Сам факт повідомлення про можливе порушення не є підставою для автоматичного позбавлення ступеня: спочатку його має розглянути уповноважений орган закладу освіти або наукової установи за встановленою процедурою", – наголосили у відомстві.

Закон "Про академічну доброчесність" встановлює спільні для системи освіти правила реагування на такі порушення та вимагає дотримання прав усіх учасників процедури, зокрема, розгляд повідомлення про порушення академічної доброчесності має завершитися протягом шести місяців із дня його отримання.

Також уряд гармонізував вимоги нормативної бази щодо академічної доброчесності із новим законодавством. Зокрема, зміни внесено до трьох постанов.

У порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань установлено вимогу щодо дотримання цінностей, принципів і правил академічної доброчесності під час підготовки наукових праць, які враховують для присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого дослідника; врегульовано розгляд повідомлень про академічний плагіат, фабрикацію або фальсифікацію в наукових роботах, на підставі яких присвоєно вчене звання; визначено підстави та наслідки позбавлення вченого звання; передбачено можливість позбавлення закладу вищої освіти або наукової установи права присвоювати вчені звання за відповідною кафедрою чи спеціальністю строком на два роки у разі встановлення відповідних порушень.

"Якщо повідомлення про можливе порушення академічної доброчесності надійде під час розгляду атестаційної справи, її повертатимуть закладу або науковій установі для розгляду уповноваженим органом. Після цього вчена рада повторно розглядатиме питання про присвоєння вченого звання з урахуванням результатів такого розгляду.

Підготовка докторів філософії і докторів наук", – додали у Міносвіти.

У порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук уточнено обов'язок здобувачів дотримуватися цінностей, принципів і правил академічної доброчесності; визначено відповідальність наукових керівників, у дисертаціях здобувачів яких виявлено академічний плагіат, фабрикацію або фальсифікацію; передбачено застосування санкцій за академічний саботаж і схиляння до порушення академічної доброчесності; уточнено вимоги до наукових публікацій, у яких висвітлено результати дисертації, та процедуру підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне і практичне значення її результатів.

"Академічним саботажем у цих процедурах, зокрема, вважатимуть безпідставне затягування, відмову або несвоєчасне надання науковим керівником, консультантом чи структурним підрозділом передбачених документів і висновків. Санкції за такі порушення визначатимуть внутрішні акти закладу відповідно до Закону України "Про академічну доброчесність", – йдеться в повідомленні.

У порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук закріплено вимогу щодо дотримання академічної доброчесності під час підготовки докторської дисертації та публікацій за її темою; поширено відповідальність за академічний саботаж і схиляння до порушення академічної доброчесності на наукових консультантів, рецензентів, опонентів та інших учасників атестаційних процедур; уточнено строки обмеження права брати участь у підготовці та атестації наукових кадрів – від одного до трьох років; оновлено порядок подання і розгляду повідомлень про академічний плагіат, фабрикацію та фальсифікацію в дисертаціях і наукових публікаціях.

"Такі повідомлення розглядатимуть уповноважені органи закладів вищої освіти та наукових установ. Прийняті ними рішення і матеріали розгляду надсилатимуть до МОН для вжиття передбачених законодавством заходів", – зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, 18 грудня 2025 року Верховна Рада ухвалила закону "Про академічну доброчесність". Він був введений в дію 31 липня 2026 року.

У квітні 2026 року заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив, що з імплементацією деяких норм даного закону можуть виникнути проблеми.