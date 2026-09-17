Кім: З будівництвом НВМК є затримки, 1-2 черги мають добудувати в 2027р

З будівництвом Національного військового меморіального кладовища (НВМК) є затримки, перші дві черги добудують у 2027 році, прогнозує міністр у справах ветеранів Віталій Кім.

"Завдання від президента – розберись і добудуй… До кінця року точно ні. До кінця 27-го року – це теоретично можливо зробити. Там дві черги, які треба авансувати. Є проблема з тим, що якісний матеріал, передбачений архітектором, його виконання це буде 9 місяців, не менше. Через це 9 місяців плюс 2-3 місяці – раніше не буде", – сказав Кім на пресконференції у четвер в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Ітерфакс-Україна", чи буде вчасно добудовано першу та другу черги НВМК і коли оголосять тендер на третю.

Він зазначив, що за відсутності форс-мажорів, закриття авансу і ефективної роботи цього року підрядники зможуть отримати авансування на наступний рік для того, щоб вони закінчили.

"Оптимістичний план – закінчити дві черги у 27-му році. Якщо чи коли я буду бачити, що по темпах вирівнялося, воно йде і працює, можна думати про оголошення тендеру на іншу чергу. Не бачу сенсу оголошувати тендери на наступні черги, не закінчивши ці", – додав міністр.

На запитання, на що будуть витрачені кошти в розмірі 1,1 млрд грн, які закладені в проєкті державного бюджету на 2027 рін на НВМК, Кім зазначив, що це кошти здебільшого на добудівництво об'єкта.

"Зважаючи на важкий бюджет України, зважаючи на пріоритети, я не вірю, що будуть додаткові гроші на будівництво чи інше. Тобто маємо що маємо. Треба оптимально це використати", – наголосив міністр.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту в Гатненській громаді поблизу Києва.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища. Ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. У повторному тендері на будівництво другої черги у липні 2025 року перемогла "Будівельна фірма "Паритетбудінвест".

У НВМК 30 травня 2025 року повідомили, що будівництво першого пускового комплексу першої черги кладовища завершено, зокрема збудовано: колумбарна стіна, відкрита автостоянка, огорожа, під'їзна дорога (проїзд), локальні очисні споруди, штучна водойма (ставок), майданчики для контейнерів для збирання твердих побутових відходів, сектори поховань, інженерні мережі, проїзди.

Наразі у процесі будівництва перебуває другий пусковий комплекс першої чергибудівництва де будуються: адміністративна будівля, зупинки громадського транспорту, будинок трауру, крамниця ритуальних атрибутів, будівля пункту охорони, господарська будівля, ангар, свердловини, громадський туалет, трансформаторні підстанції, меморіал, котельня, дві колумбарні стіни, монументи, огорожа, резервуари, стоянка для автобусів, під'їзна дорога (пішохідна частина), проїзд до свердловин, зона відпочинку, стоянка для велосипедів, стоянка для гольфкарів, вхідна площа, центральна площа, відкрита автостоянка, підземні модульні системи збору сміття, майданчики для контейнерів для збирання твердих побутових відходів, сектори поховань, інженерні мережі, проїзди.

Прийняття в експлуатацію 2-го пускового комплексу 1-ї черги будівництва планувалося до 30 червня 2026 року.

Крім того, зазначається, що до кінця 2026 року має бути завершено будівництво другої черки, яка складається із 6-ти пускових комплексів, де буде збудовано: 1-й п. к. крематорій, колумбарна стіна, монумент, локальні очисні споруди, огорожа, відкрита автостоянка, майданчики для контейнерів для збирання твердих побутових відходів, сектори поховань, інженерні мережі, проїзди; 2-й п. к. під'їзна дорога, стели в'їзних знаків, інженерні мережі; 3-й п. к. колумбарні стіни, монументи, майданчики для контейнерів для збирання твердих побутових відходів, сектори поховань, інженерні мережі, проїзди; 4-й п.к. стела у вигляді флагштоку, меморіальна будівля, трансформаторна підстанція, площа із стелою у вигляді флагштоку, інженерні мережі; 5-й п. к. будинок трауру, колумбарна стіна, монумент, локальні очисні споруди, відкрита автостоянка, майданчики для контейнерів для збирання твердих побутових відходів, сектори поховань, інженерні мережі, проїзди; 6-й п. к. колумбарні стіни, монумент, майданчики для контейнерів для збирання твердих побутових відходів, сектори поховань, інженерні мережі, проїзди.

На кінець серпня 2026 року на НВМК за перший рік відбулося 495 поховань українських Захисників і 6 ексгумацій.

22 серпня 2026 року новий міністр ветеранів Віталій Кім анонсував аудит будівництва НВМК.