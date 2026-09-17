Польща підняла військову авіацію через атаку РФ на захід України

Оперативне командування Збройних сил (ЗС) Польщі повідомило, що через російські удари по західних областях України в польському повітряному просторі розпочалася операція військової авіації, у готовність привели також наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки.

"У зв'язку з ударами, завданими Російською Федерацією з використанням реактивних безпілотних літальних апаратів по західній території України, у повітряному просторі Польщі розпочалися операції військової авіації", – йдеться у повідомленні Оперативного командування ЗС Польщі у соціальній мережі Х у четвер.

Повідомляється, що активовано необхідні сили та засоби, що є в розпорядженні повітряних сил, наземні системи протиповітряної оборони та системи радіолокаційної розвідки також приведені до стану готовності.

Зазначається, ці дії мають превентивний характер та спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист. Оперативне командування ЗС Польщі заявило, що "стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані сили та засоби залишаються готовими до негайного реагування".

У ніч на четвер, 17 вересня, російські окупанти атакували Україну "Оніксами", балістикою і "Калібрами", 157 дронами й десятком "Бандеролей". Ціллю були Київщина, Запоріжжя та Одещина.

Останні масовані атаки РФ на західні області України відбулися вдень 12 вересня та в ніч на 13 вересня 2026 року. Почалося вдень 12 вересня і тривало понад добу (в ніч та на ранок 13 вересня). Ворог застосував сотні безпілотників (зокрема ударні дрони типу Shahed та реактивні БПЛА). Регіони під ударом: Волинь, Львівщина (зокрема Стрий), Івано-Франківщина, Тернопільщина, Хмельниччина, Рівненщина та Житомирщина.