Україна повернула тіла 252 загиблих, в тому числі військових, – Коордштаб

Тіла 252 загиблих передали Україні в рамках репатріаційних заходів, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Зазначається, що тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу, Об'єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу омбудсмена, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур.

Окрема подяка висловлюється Міжнародному Комітету Червоного Хреста та особовому складу ЗСУ, який здійснює перевезення репатрійованих тіл до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.