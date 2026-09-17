Канада вперше безпосередньо профінансує програму підготовки операторів БпЛА у центрі Фонду Притули

Уряд Канади виділив кошти на підтримку програми підготовки операторів безпілотних літальних апаратів у Навчальному центрі Фонду Сергія Притули.

Як повідомляють у Фонді, проєкт розрахований на 24 місяці та передбачає базову підготовку операторів FPV-дронів та операторів БпЛА літакового типу.

"Канада вже давно підтримує військову підготовку в Україні. У рамках програми "UNIFIER" Збройні сили Канади підготували понад 49 000 українських військовослужбовців. Сьогодні ми розширюємо нашу підтримку і пишаємося тим, що співпрацюємо з Навчальним центром Фонду Сергія Притули з метою реалізації нової програми підготовки операторів безпілотників протягом наступних двох років", - сказав військовий аташе Канади, полковник Ерік Андресен, йдеться у дописі на Facebook.

За його словами, це взаємовигідне партнерство, оскільки українські військовослужбовці матимуть можливість навчатися у провідних інструкторів, а "Канада здобуде переваги від глибокого бойового та навчального досвіду України".

Фінансування надається через Управління військової підготовки та співпраці (DMTC) Міністерства національної оборони Канади. За інформацією Фонду, партнерство передбачає інвестиції в інструкторів, методологію, стандарти та інфраструктуру для створення масштабованого навчального циклу.

"Це визнання не лише нашого досвіду, а й якості та стандартів нашої підготовки", - сказав СЕО Фонду Сергія Притули Андрій Шувалов.

Навчальний центр Фонду Сергія Притули працює з 2025 року та готує військовослужбовців Сил оборони України. Програми центру регулярно оновлюються відповідно до змін на полі бою та розвитку технологій, центр сертифікований Міністерством оборони України.