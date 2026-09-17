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В Одесі шестеро постраждалих, серед них двоє дітей

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В Одесі шестеро постраждалих, серед них двоє дітей
Фото: ДСНС

В Одесі продовжують ліквідовувати наслідки нічної російської атаки, внаслідок якої постраждало шестеро людей, зокрема двоє дітей – 4-річна дівчинка і 13-річний хлопець, повідомляє Одеська міська військова адміністрація.

"У Приморському районі пошкоджень зазнали два житлові комплекси. Комунальники продовжують закривати віконні отвори в помешканнях, до яких власники надали доступ. У Пересипському районі внаслідок атаки зруйновано приватний будинок, ще 12 об'єктів пошкоджено", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що на місцях працюють оперативні штаби, де мешканцям допомагають і пояснюють порядок отримання виплат. До штабу в Приморському районі вже звернулося більше 30 постраждалих мешканців.

Як повідомлялося, унаслідок ворожої атаки на Одесу було зафіксовано влучання в 19-поверховий житловий будинок. Руйнування та пошкодження квартир зафіксовано на рівні 14-16 поверхів. Також повідомлялося про загоряння будинків в іншому районі.

Раніше було відомо про чотирьох постраждалих.

#постраждалі #одеса #обстріл
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