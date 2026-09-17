Наглядова рада "Vodafone Україна" продовжила повноваження гендиректорки Устинової на 3 роки

Наглядова рада "Vodafone Україна" ("ВФ Україна", VFU), другого за величиною мобільному оператору України, прийняла рішення продовжити термін повноважень Ольги Устинової на посаді генерального директора компанії на три роки від 1 січня 2027 року по 31 грудня 2029 року включно.

Як повідомила компанія в системі розкриття інформації НКЦПФР, кадрове питання було розглянуто 14 вересня 2026 року.

Зазначається, що кандидатуру було висунуто ТОВ "Телко Інвестментс БІ.ВІ." (Нідерланди), яке є акціонером "ВФ Україна", що володiє 775 млн 480,6 тис. простими іменними акціями ПрАТ "ВФ Україна" та становить 99% голосів від загальної кількості голосів акціонерів мобільного оператора.

У "ВФ Україна" уточнили, що з 1 січня 2016 року до теперішнього часу Устинова обіймає посаду гендиректора мобільного оператора.

Як повідомлялося, оператор "ВФ Україна" у січні-червні 2026 року збільшив консолідований чистий прибуток на 14,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,9 млрд грн за зростання виручки на 10,6% – до 14,9 млрд грн.

Кількість клієнтів мобільного оператора у ІІ кварталі 2026 року становила 15,1 млн, у тому числі кількість контрактних абонентів зросла до 3,3 млн.

Компанія зазначила, що за І півріччя 2026 року інвестувала більш ніж 3,5 млрд грн у відновлення та розвиток телекомінфраструктури, що відповідає рівню І півріччя 2025 року. Серед інших результатів оператор виділив продовження тестування технології зв’язку 5G, перші зони якого доступні у Києві, Львові, Харкові та Бородянці, а нещодавно було заявлено про відкрите тестування 5G і в Одесі.