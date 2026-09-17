Зеленський: Я бачив ракету виробництва КНДР в Україні, китайських ні, але КНР не тисне на РФ для припинення війни

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що китайська сторона могла б тиснути на російське керівництво задля припинення війни, але не робить цього з власних міркувань.

"Я бачив реальну ракету північнокорейського виробництва в Україні. Китайських ракет я не бачив. Але я знаю, що їхні технології потрапляють до Росії. Обладнання, яке вони використовують, надходить із Китаю, імовірно, разом із фахівцями й технологіями. Я не бачу, щоб Китай тиснув на Росію з метою припинення війни. Я ніколи цього не бачив. Можливо, вони роблять це під час якихось своїх двосторонніх зустрічей, не знаю", – сказав Зеленський в інтерв'ю для Японської суспільної телерадіомовної корпорації (NHK).

Він вважає, що КНР має величезний вплив на РФ, "особливо зараз, коли є багато санкцій, тіньовий флот, а також відрізані енергетичні та банківські системи". Звісно, Китай може знайти спосіб підштовхнути Путіна до переговорів. Я впевнений. Але вони цього не зробили. І якщо ти можеш, але не робиш, то це підтримка чи ні?", – сказав президент України.

Зеленський назвав прикрим, що КНР "на нашому боці в цій війні політично". "Справа навіть не у зброї. Справа в політичній волі. І шкода, тому що цю війну можуть миттєво зупинити сильні лідери, зокрема й Китай. Шкода, що вони не на нашому боці. Але це не проблема. Це прикрість. Проблема в тому, що вони не посередині. Бо вони трохи більше на боці Росії. І те, що вони трохи більше на боці Росії – я маю на увазі не пряме надання зброї, а більшу відкритість до них, більшу готовність допомагати їм, ніж нам, – у випадку такої великої країни "трохи" означає багато", – сказав голова Української держави.

Стосовно КНДР, він повідомив, що та відправила до РФ від 30 до 50 тисяч солдатів, а РФ "дала їм можливість отримати досвід реальних бойових дій і пройти підготовку". "Для Північної Кореї це не було дорого. Вони могли зробити це лише тут: розгорнутися, навчитися і повернутися. Без значних втрат, за винятком того, коли вони вирішили безпосередньо вступити з нами в бій під час Курської операції. Потім вони вирішили не заходити на територію України, щоб уникнути значних втрат. Але вони навчаються, працюють із дронами та операторами дронів, тренуються з ними. Це велика проблема, тим більше для безпеки в Тихоокеанському регіоні", – констатував Зеленський.

Він повідомив, що Україна дуже хоче побудувати мілтек-співпрацю з Японією. "Я знаю, що між нашими правовими системами є відмінності. Але, як на мене, коли йдеться про захист, нейтральних країн не буває. Іноді у вас навіть немає великої армії, але вам потрібен великий оборонний сектор, адже йдеться про дрони для моніторингу морської обстановки, розвідки та розмінування і, звісно, про ППО й кібербезпеку, а також про продовольчу безпеку. Я вважаю, що ми можемо бути корисними одне одному", – сказав президент.

Голова держави також повідомив, що Україна хотіла укласти Drone Deal із Японією. "Можливо, вам знадобиться якесь оборонне обладнання. Це, звичайно, вирішувати Японії. І знову ж – ми вдячні за всю підтримку", – наголосив Зеленський.