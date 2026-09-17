Підозри висунуто 8 працівникам ТЦК за внесення неправдивих записів до "Оберегу"

Правоохоронці викрили і повідомили про підозру вісьмом посадовцям ТЦК за штучне завищування показників мобілізації через внесення неправдивих записів до інформаційно-комунікаційної системи "Оберіг", повідомляє Офіс генерального прокурора.

"У межах програми Офісу Генерального прокурора "Зворотний бік ТЦК та ВЛК" викрито факти внесення неправдивих відомостей до інформаційно-комунікаційної системи "Оберіг". Підозри повідомлено вісьмом чинним та колишнім посадовцям ТЦК та СП у різних регіонах України", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграмі у четвер.

За даними слідства, використовуючи службовий доступ до системи та власні кваліфіковані електронні підписи, вони змінювали облікові дані військовозобов'язаних. Зокрема, вносили відомості про нібито взяття громадян на військовий облік, їх призов та направлення до військових частин, хоча фактично цього не відбувалося.

Загалом, за даними прокуратури, у чотирьох кримінальних провадженнях йдеться щонайменше про 276 таких записів.

Згідно з повідомленням, серед осіб, яких у системі зазначали як мобілізованих, були військовослужбовці, ті, хто самовільно залишив військові частини, зникли безвісти або загинули. В інших випадках громадяни взагалі не прибували до ТЦК та СП, не проходили ВЛК, не зараховувалися до військових частин і фактично не були мобілізовані.

"Найбільшу кількість неправдивих записів – щонайменше 239 – встановлено у Львові та Ужгороді. За цим епізодом підозрюють трьох посадовців ТЦК та СП – виконувача обов'язків начальника та двох колишніх керівників. За версією слідства, вони вносили до системи неправдиві відомості про взяття громадян на військовий облік та їх мобілізацію", – зазначають у прокуратурі.

У Вінницькій області колишнього керівника ОМТЦК та СП підозрюють у внесенні неправдивих даних щодо п'ятьох громадян. В "Оберезі" їх зазначили як направлених на військову службу, хоча фактично до військових частин вони не зараховувалися.

В Луганській області троє колишніх керівників районних ТЦК та СП внесли неправдиві відомості щодо 28 військовозобов'язаних. Частина з них уже проходила військову службу, одна особа мала статус зниклої безвісти за особливих обставин. В окремому випадку, за версією слідства, зміни до облікових даних використовувалися для приховування військовозобов'язаного від призову після завершення строку його бронювання.

В Чернігівській області начальника одного з ТЦК та СП підозрюють у внесенні неправдивих відомостей щодо чотирьох військовозобов'язаних. У системі їх зазначили як призваних і направлених до бойової військової частини, хоча фактично службу там вони не проходили.

Дії підозрюваних залежно від встановлених обставин кваліфіковано за ч. 1, ч. 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (несанкціонована зміна інформації в автоматизованій системі особами, які мають право доступу до неї, та службове підроблення).