Рада в першому читанні підтримала посилення контролю над органами правопорядку та прокуратури

Верховна Рада має намір посилити парламентський контроль за діяльністю органів правопорядку та прокуратури.

За відповідний законопроєкт №14130 про внесення змін до низки законів щодо посилення та впровадження додаткових механізмів парламентського контролю в першому читанні на пленарному засіданні у четвер проголосували 240 народних депутатів.

Документ пропонує доповнити закон "Про Державне бюро розслідувань" нормою, яка зобов'язує директора ДБР у щорічному звіті перед парламентом окремо висвітлювати інформацію про розслідування випадків катувань, неналежного поводження з особами та захист потерпілих.

Аналогічна вимога передбачена й для звіту генерального прокурора, який щороку подається до Верховної Ради.

Крім того, законопроєкт пропонує внести зміни до закону "Про комітети Верховної Ради України", передбачивши можливість розгляду на закритих засіданнях парламентського комітету доповідей керівництва Національної поліції з актуальних питань та резонансних подій.