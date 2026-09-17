З початку року Сили оборони отримали понад мільйон БПЛА та техніки DOT-Chain Defence

Підрозділи Сил оборони України отримали від початку 2026 року понад мільйон дронів та іншої техніки через цифровий маркетплейс DOT-Chain Defence, повідомляє Міністерство оборони України.

"ІТ-система дозволяє військовим за бюджетні кошти самостійно обирати ті засоби, якими забезпечуватиме їх держава. Так, станом на вересень Агенція оборонних закупівель ДОТ Міноборони поставила через DOT-Chain Defence 1 001 782 засоби на 71,1 млрд грн, зокрема: 3 608 наземних роботизованих комплексів (НРК) – на 2,573 млрд грн; 15 270 засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) – на 1,4 млрд грн", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що DOT-Chain Defence став важливим інструментом для військових, дозволяючи їм отримувати засоби, максимально наближені до реальних потреб фронту.

"Підрозділи самі обирають те, що їм потрібно. Держава бере на себе гроші і бюрократію. DOT-Chain Defence – це важлива складова забезпечення війська, яку ми теж розвиваємо. Бачимо позитивну динаміку: від кількох найменувань до понад 1000 позицій озброєння. Продовжуємо працювати над розширенням спроможностей, щоб платформа могла бути ще більш корисною для військових. Зокрема, вже додали боєприпаси й конструктор дронів. Далі – більше", – розповів заступник міністра оборони Мстислав Банік.

На сьогодні на платформі представлено понад 1200 позицій озброєння та техніки від 300 українських виробників. Середній термін від моменту оформлення замовлення з наявності до безпосереднього отримання засобу військовими становить лише 8 днів.

Постачання НРК до війська залишається одним із пріоритетів. Саме вони виконують усе більше небезпечних завдань з логістики та евакуації – з початку року НРК виконали понад 112 000 місій на передовій замість українських військових.