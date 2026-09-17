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Кабмін виділить 789 млн грн на антидроновий захист пріоритетних для оборони доріг

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Кабмін виділить 789 млн грн на антидроновий захист пріоритетних для оборони доріг

Кабінет міністрів України виділить 789 млн грн з резервного фонду на антидроновий захист доріг, які є пріоритетними для оборони та логістики, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"357 млн грн спрямуємо Агентству відновлення, ще 432 млн грн – обласним військовим адміністраціям прифронтових регіонів. Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям", – написав Корецький в телеграм-каналі у четвер.

Прем'єр наголосив, що роботи мають розпочатися невідкладно та бути завершені якнайшвидше.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#захист #дрони #фінансування #антидронові_системи
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