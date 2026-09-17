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Події

На Київщині посадовці видавали неушкоджені будинки за знищені, незаконно отримали 25 млн грн за програмою "єВідновлення"

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На Київщині викрито схему незаконного отримання майже 25 млн грн державних компенсацій за програмою "єВідновлення": посадовці залучали місцевих мешканців до незаконної схеми із нібито знищеними будинками.

"За даними слідства, будинки, які не були знищені внаслідок російської агресії, а в окремих випадках взагалі не мали пошкоджень, у документах оформлювали як зруйновані", – інформує Київська обласна прокуратура в телеграм-каналі в четвер.

За даними слідства, схема діяла у Бородянській громаді упродовж 2022-2025 років.

"Її організували окремі посадовці. До схеми залучали місцевих мешканців, які подавали документи на компенсацію", – наголошують в прокуратурі.

Згідно з повідомленням, щоб створити підстави для виплат, до актів комісійного обстеження та звітів фахівців у будівельній галузі вносилися неправдиві відомості про характер і ступінь пошкодження будинків – аж до їх нібито повного знищення.

"На підставі цих документів заявникам призначали компенсації, а отримані з бюджету кошти надалі розподіляли між учасниками схеми", – уточнюють в прокуратурі.

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури про підозру повідомлено 14 особам. Серед них – організатор та двоє виконавців організованої групи, пособник, семеро власників житла та троє фахівців у будівельній галузі.

Залежно від ролі та дій кожного їх дії кваліфіковано, зокрема, за фактами заволодіння бюджетними коштами, замаху на їх заволодіння, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, несанкціонованих дій з інформацією та службового підроблення

За попередніми оцінками, державному бюджету завдано збитків на майже 25 млн грн.

В повідомленні уточнюється, що під час досудового розслідування один із підозрюваних добровільно відшкодував понад 3 млн грн завданих збитків та перерахував ще 3 млн грн на потреби Збройних Сил України.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини кримінальних правопорушень та інші особи, які можуть бути причетними до схеми.

#нерухомість #київська #євідновлення #махінації
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