Проєкт держбюджету-2027 передбачає 7,4 млрд грн на підтримку сільгоспвиробників

На підтримку сільськогосподарських товаровиробників, фермерських господарств та інших виробників сільгосппродукції, кредитування фермерів, грантові програми для АПК, компенсацію витрат на гуманітарне розмінування сільгоспземель, а також запуск Виплатної агенції у проєкті державного бюджету України на 2027 рік передбачено 7,4 млрд грн.

Згідно з проєктом закону №16000 від 15 вересня про державний бюджет на 2027 рік, на державну підтримку сільгосптоваровиробників планується спрямувати 2,1732 млрд грн, у тому числі 265,3 млн грн із загального та 1,9079 млрд грн зі спеціального фонду.

Із коштів загального фонду 197 млн грн передбачено для підтримки сільгосптоваровиробників, які використовують меліоровані землі, та організацій водокористувачів, 60,3 млн грн – на державну підтримку страхування сільгосппродукції, 5 млн грн – сімейним фермерським господарствам на додаткову фінансову підтримку через доплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за застрахованих осіб – членів або голову господарства, ще 3 млн грн – виробникам, які займаються розведенням, утриманням та вирощуванням прісноводної риби.

Кошти спеціального фонду в обсязі 307,9 млн грн планується спрямувати на державну підтримку сільгосптоваровиробників, релокованих з окупованих територій, а також агровиробників, виробничі потужності яких зруйновані або пошкоджені внаслідок військових дій. Ще 1,6 млрд грн передбачено на інші напрями підтримки сільгосптоваровиробників.

На підтримку фермерських господарств та інших виробників сільгосппродукції за рахунок спеціального фонду планується спрямувати 2,5915 млрд грн.

Зокрема, кошти передбачені для окремої бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних сільськогосподарських угідь – 1 гектар, а також дотації на утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності та маточного поголів'я кіз та/або овець.

Крім того, для кредитування фермерських господарств у проєкті держбюджету передбачено 80 млн грн за рахунок спеціального фонду.

У 2027 році також планується продовжити грантову підтримку агропромислового комплексу. На створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства, тепличного господарства, а також будівництво овоче- та фруктосховищ передбачено 685 млн грн із загального фонду.

Ще 1,678 млрд грн загального фонду планується спрямувати на компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення для відновлення роботи агропромислової галузі на деокупованих територіях та підтримки продовольчої безпеки держави.

Окремо у проєкті держбюджету-2027 передбачено 195,3 млн грн загального фонду на запуск функціонування Виплатної агенції, яка адмініструватиме надання державної підтримки заявникам у сфері сільського господарства.