Мінсоцполітики: 94% дітей, які чекають на сім'ю, старші за 6 років

В Україні на обліку з усиновлення перебувають 14 333 тисячі дітей, і 94% із них старші за 6 років, майже 70% мають братів і сестер, яких не можна розлучати, 11% – діти з інвалідністю, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

"Найскладніше влаштувати в сім'ю саме ці категорії – дітей старшого віку, сімейні групи та дітей з порушеннями розвитку. Водночас більшість дітей, які перебувають на обліку з усиновлення, уже виховується в сімейних формах – у прийомних родинах, дитячих будинках сімейного типу, під опікою чи піклуванням. В інституційних закладах залишаються близько 3 тисяч дітей", – йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що з минулого року в Україні діє опіка до усиновлення – рішення, яке дає дитині можливість не чекати місяцями в інституційному закладі, поки триває судовий процес, а почати жити з майбутніми батьками вже зараз і поступово звикати до нової родини, дому.

Також в Мінсоцполітики розповіли, що ще один напрям роботи відомства – повернення дітей, яких на початку повномасштабної війни евакуювали за кордон.

"Тоді у складі інституційних закладів виїхало 4 811 дітей, і більшість уже повернулася – за кордоном залишається близько 1 340. Для тих, хто повертається, працює механізм, що дозволяє дитині одразу потрапити в родину", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кожна третя дитина, яка перебуває в закладі і може бути усиновлена, має інвалідність.

"Одним із пріоритетів реформи системи догляду та підтримки дітей є забезпечення права на родину для кожної дитини з урахуванням її потреб. Важливо, щоб не лише сім'ї були готовими прийняти таку дитину, а й громада могла надати їм для цього всю необхідну підтримку. Там мають бути доступні освітні, медичні, реабілітаційні та інші необхідні послуги", – цитує пресслужба голову Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірину Тулякову.