Україна та Словенія працюють над підготовкою Drone Deal – Зеленський

Україна та Словенія наразі працюють над підготовкою Drone Deal, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з міністром закордонних та європейських справ Тоне Кайзером Словенії та міністром оборони Валентином Хайдіняком, які перебувають у Києві.

"Сьогодні в Києві урядова делегація зі Словенії разом із представниками провідних компаній. Зустрівся з міністром закордонних та європейських справ Тоне Кайзером разом із міністром оборони Валентином Хайдіняком. Наші країни працюють над підготовкою Drone Deal, і ми обговорили перші результати та спільні оборонні проєкти, які можемо реалізувати", – написав Зеленський у Телеграм-каналі у четвер.

За його словами, під час зустрічі багато говорили про майбутнє України в об'єднаній Європі, про безпеку в регіоні та постійні російські атаки.

"Подякував за внесок Словенії в PURL на 50 мільйонів доларів та всю підтримку. І ми дуже вдячні за таку повагу до всіх наших людей і до наших воїнів, які віддали своє життя, захищаючи Україну та всю Європу. Сьогодні ми разом ушанували їхню пам'ять хвилиною мовчання", – написав Зеленський.

Drone Deal – це багаторічна програма міжнародного співробітництва, ініційована Україною, яка спрямована на комплексну взаємодію у сфері безпеки та оборони. Вона об'єднує українську бойову експертизу, ланцюги постачання та оборонно-промислову співпрацю.

До Drone Deal може входити низка проєктів, які залежатимуть від конкретних запитів партнерів: наприклад розвиток ППО, масштабування дронових технологій, програми навчання, оборонно-промислове виробництво. Уся система будується на українському бойовому досвіді.

10-річний формат угод дозволяє вибудовувати більш гнучке і водночас стабільне партнерство. Ці домовленості розраховані на тривалий період і створюють основу для стабільного фінансування співпраці.

Програма спрямована на масштабний експорт українських оборонних технологій, залучення іноземних інвестицій та спільне виробництво безпілотних і протидронових систем, перевірених у реальних бойових умовах. Координатором цієї програми виступає Рада національної безпеки і оборони України (РНБО).

До повномасштабної війни Україна забороняла експорт власного озброєння, проте формат Drone Deal офіційно відкрив цю можливість під час воєнного стану. Головна ідея полягає в тому, що Україна пропонує західним партнерам та іншим державам свій унікальний бойовий досвід і технології, натомість отримуючи фінансування та доступ до закордонних виробничих потужностей. Кожна угода адаптується під конкретні потреби країни-партнера.