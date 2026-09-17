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Росія вдарила БПЛА по судну під прапором Танзанії на шляху до українського порту, загинув капітан

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Внаслідок атаки російського БпЛА  по судну під прапором Танзанії, яке сьогодні, 17 вересня, прямувало до одного з українських портів, загинув капітан, ще троє членів екіпажу отримали поранення, йдеться у повідомленні Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

"Висловлюємо співчуття родині та близьким загиблого. Бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", – йдеться у повідомленні Мінінфраструктури у телеграм-каналі в четвер.

Згідно з даними міністерства, інформація щодо стану судна уточнюється.

У Мінінфраструктури наголосили, що очікують належної реакції міжнародної спільноти та подальших скоординованих дій для посилення захисту цивільного судноплавства і безпеки міжнародних логістичних маршрутів.

"Росія системно атакує українські порти, портову інфраструктуру та цивільні торговельні судна, створюючи загрозу для людей і міжнародного судноплавства у Чорному морі", – додали у міністерстві.

Як повідомляв раніше  міністр  з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено 1,2 тис. об'єктів портової інфраструктури та 274 цивільні судна.

#танзанія #обстріл #судно
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