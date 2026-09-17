Росія вдарила БПЛА по судну під прапором Танзанії на шляху до українського порту, загинув капітан

Внаслідок атаки російського БпЛА по судну під прапором Танзанії, яке сьогодні, 17 вересня, прямувало до одного з українських портів, загинув капітан, ще троє членів екіпажу отримали поранення, йдеться у повідомленні Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

"Висловлюємо співчуття родині та близьким загиблого. Бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", – йдеться у повідомленні Мінінфраструктури у телеграм-каналі в четвер.

Згідно з даними міністерства, інформація щодо стану судна уточнюється.

У Мінінфраструктури наголосили, що очікують належної реакції міжнародної спільноти та подальших скоординованих дій для посилення захисту цивільного судноплавства і безпеки міжнародних логістичних маршрутів.

"Росія системно атакує українські порти, портову інфраструктуру та цивільні торговельні судна, створюючи загрозу для людей і міжнародного судноплавства у Чорному морі", – додали у міністерстві.

Як повідомляв раніше міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено 1,2 тис. об'єктів портової інфраструктури та 274 цивільні судна.