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Події

Мирний мешканець загинув внаслідок влучання FPV-дрона у Харківській області

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Російський FPV-дрон атакував цивільного чоловіка поблизу зупинки громадського транспорту на виїзді з села Котівка Чугуївського району Харківської області у четвер близько 7:40.

За попередніми даними, двоє чоловіків прямували автодорогою у напрямку села Бережне. Один із них почув характерний звук наближення FPV-дрона та попередив іншого про небезпеку. Чоловік присів на асфальті біля зупинки, однак дрон влучив безпосередньо в нього. Від отриманих поранень він загинув на місці", – повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Наразі вживаються заходи, аби евакуювати тіло загиблого.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

#жертви #обстріл #харківська
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