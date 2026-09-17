СБУ затримала коригувальницю РФ, яка готувала новий обстріл Дніпра

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі ще одну російську інформаторку – 17-річну місцеву жительку, яка на замовлення РФ наводила ракетно-дронові атаки по обласному центру, повідомила пресслужба відомства.

"За матеріалами справи, зловмисниця мала відстежувати на території прифронтового міста координати підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, по яких РФ готувала нову серію комбінованих ударів. Співробітники СБУ викрили коригувальницю на початковому етапі підривної діяльності, задокументували її та затримали за місцем проживання", йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у четвер.

Як з'ясувало розслідування, неповнолітня потрапила у поле зору російських спецслужбістів через Телеграм-канали з пошуку "легких" заробітків. Після вербування дівчина пішки обходила вулиці міста та приховано знімала на камеру телефону локації, які, на її думку, використовували українські війська. Отримані відомості інформаторка передавала куратору з РФ через месенджер у вигляді фото, а також скріншотів гугл-карт із позначками потенційних "цілей".

Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон, на якому вона накопичувала розвідувальні знімки разом із координатами українських об'єктів.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі. Крім цього, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації її злочинів як державна зрада.